Frutos de traição: sem querer, Jaques mata a maior charada de 'Dona de Mim'

Jaques, personagem de Marcello Novaes em "Dona de Mim", vai descobrir segredo de Abel (Tony Ramos) nesta sexta-feira (12).
O que vai acontecer
Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. A viúva, que agora está envolvida com o ex-cunhado, quer saber o que aconteceu no passado de seu falecido marido.
No fim do capítulo, Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos. Ele encontra documentos relativos a exames médicos do irmão e fica perplexo.
Com isso, Jaques deduzirá que é pai de Davi e Ayla. Isso porque ele e Olívia tiveram um caso enquanto ela era casada com Abel e nunca contou ao amante sobre a paternidade.
Também nesta sexta, Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente.
Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
