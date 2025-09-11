Frutos de traição: sem querer, Jaques mata a maior charada de 'Dona de Mim'

No fim do capítulo, Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos. Ele encontra documentos relativos a exames médicos do irmão e fica perplexo.

Com isso, Jaques deduzirá que é pai de Davi e Ayla. Isso porque ele e Olívia tiveram um caso enquanto ela era casada com Abel e nunca contou ao amante sobre a paternidade.

Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Também nesta sexta, Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente.

Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


