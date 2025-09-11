Fabíola de Andrade relata depressão e ganho de peso: 'Vida nada fácil'

Fabíola Andrade, rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, revelou que ganhou 8 kg.

O que aconteceu

Musa fitness relatou como momentos difíceis impactaram rotina de treinos. "Com uma vida nada fácil nesses últimos tempos, me trazendo uma suposta depressão, acabei ficando sem ânimo para malhar, sem conseguir fazer dieta", contou a modelo, no Instagram.