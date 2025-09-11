Novo amor? Essa será a 1ª cena de Sandra após voltar em 'Êta Mundo Melhor!'

O capítulo desta sexta-feira (12) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo) traz Sandra (Flávia Alessandra) de volta.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão (Jaime Leibovitch). Essa será a primeira cena da vilã após seu desaparecimento.
Ela agora vive na Europa após algumas fugas. Morando em um um castelo, a vilã surge transformada, mas mostra que continua ambiciosa e cheia de rancor.
Em breve, ela retorna ao Brasil na companhia de Inês (Joana Solnado). Ela tem sede de vingança e promete movimentar a trama das 18h.
Ainda nesta sexta, Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola.
Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Depois, Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo.
Em outro núcleo, Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Enquanto isso, Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante.
Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho, por sua vez, sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.