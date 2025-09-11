A Fazenda: 'Elenco maior pede prêmio dobrado', diz Bárbara Saryne

O aumento do elenco em realities como A Fazenda deveria ser acompanhado de um prêmio maior, afirma Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para ela, a dificuldade para vencer cresce quando há mais concorrentes, tornando desigual manter o valor do prêmio original. A comentarista compara com edições passadas de realities como o Big Brother Brasil.