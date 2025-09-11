DJ aposta em dieta extrema para turbinar o bumbum: 'Quero chegar a 135 cm'

Vanessa Ataídes está determinada a aumentar ainda mais o volume dos seus glúteos, que já medem impressionantes 130 cm.

O que aconteceu

Para alcançar esse objetivo, a DJ reforçou seus treinos específicos para a região e adotou uma alimentação bastante intensa. Ela afirma consumir diariamente 1kg de frango, 50 ovos e 750g de arroz. A meta é conquistar mais massa muscular sem precisar recorrer novamente a procedimentos estéticos.

De acordo com Vanessa, seus treinos são pesados. "Tenho focado nos treinos de glúteo, fazendo pelo menos uma hora de exercícios duas vezes por semana, e evito trabalhar a parte superior do corpo. Meu foco é ganhar massa magra. Mas, se não conseguir o resultado esperado naturalmente, posso considerar o preenchimento de novo", explicou.