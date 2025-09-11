A Fazenda 17 estreia com 2 participantes infiltrados; entenda dinâmica

Ele continuou. "No segundo dia de programa, vamos revelar que são dois infiltrados. No terceiro dia, diremos que é um homem e uma mulher. E no quarto dia, a gente vai dizer dois nomes de peões que não são os infiltrados. Na véspera dos votos, eles vão descobrir que os infiltrados receberam missões para serem feitas ao longo da semana."

Após o fim da dinâmica, os dois infiltrados ficam em "stand by", para assumir o lugar de algum peão em uma eventual desistência.

Carelli apontou que não contará ainda quais são as missões, mas que são movimentos "esquisitos" e "não comuns", mas que precisam ser feitos de maneira natural.

Mais novidades

Apresentadora do programa, Adriane Galisteu comentou sobre a transmissão do programa no Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

A produção prometeu uma entrada diferente dos peões. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado."