Claudia Raia resgata ensaio nu com barrigão de grávida: 'Saudades'

Claudia Raia, 58, resgatou em suas redes sociais um ensaio de quanto estava grávida de seu filho mais novo, Luca, 2.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece nua, mostrando o barrigão de grávida. "Fiquei sabendo que essa semana teve o dia da grávida, aproveitando pra matar a saudade do meu barrigão com o Bilico dentro da mamãe".

Luca é fruto do casamento da atriz com Jarbas Homem de Mello. O filho mais novo da atriz tem dois anos.