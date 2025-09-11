2 homens: fofoca íntima sobre Celina explode e Fátima se vinga em Vale Tudo

Movido pelo ciúme, Esteban vai ao restaurante. Lá, ele flagra Celina e Olavo aos beijos. Mesmo abalado, cumprimenta a ex-namorada e a trata com frieza. Olavo tenta se impor, mas é ignorado.

Sozinha, Celina percebe que ainda tem sentimentos por Esteban. Olavo insiste em novo beijo, mas ela recusa e diz que prefere ficar só. Essa virada promete mexer com o romance e trazer novos conflitos envolvendo Fátima e os Roitman.

Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.