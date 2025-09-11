'Carelli já antecipa expulsões e desistências e aumenta elenco', diz Saryne

A direção de A Fazenda aumentou o número de participantes para driblar riscos de expulsão e desistência, avalia a colunista do UOL Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Segundo a comentarista, Rodrigo Carelli antecipa possíveis baixas no elenco e aposta em mais nomes no início para preservar a dinâmica do reality. Ela explica por que essa estratégia evita reposições emergenciais.