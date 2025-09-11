Ator da Globo posta vídeo de cueca para comemorar condenação de Bolsonaro

Andrada costuma usar as redes sociais para se posicionar politicamente. O ator nunca escondeu ser crítico de Bolsonaro, e já se envolveu em briga com Jojo Todynho.

Tuca Andrada tem um currículo de peso na TV brasileira. Ele estreou na Globo na novela "Que Rei Sou Eu?" (1989) e, entre outros, participou de "Rainha da Sucata" (1990), "Porto dos Milagres" (2001), "Da Cor do Pecado" (2004), "Amor de Mãe" (2019) e "Guerreiros do Sol" (2025) na emissora. Ele também tem passagens por novelas como "Os Mutantes" (2008) e "Poder Paralelo" (2009), na Record.

Bolsonaro condenado

Jair Bolsonaro foi condenado hoje pela maioria dos ministros da Primeira Turma do STF. O ex-presidente e outros sete réus foram considerados culpados por uma série de crimes contra o Estado Democrático de Direito após a derrota nas eleições de 2022.

Voto que confirmou condenação de Bolsonaro foi proferido pela ministra Cármen Lúcia. A ministra acompanhou os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Anteriormente, Luiz Fux havia votado pela absolvição dos réus.