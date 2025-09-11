Pai de Woody Harrelson matou JFK? Conheça história de pai criminoso do ator

O pai do ator Woody Harrelson, famoso por filmes como "Assassinos por Natureza" e "Jogos Vorazes", era assassino de aluguel e matou John F. Kennedy? Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.

Charles Voight Harrelson já tinha fama criminosa antes da ascensão do filho em Hollywood. Ele foi condenado pelo assassinato do juiz federal John Wood Jr., morto em troca de US$ 250 mil a mando de um traficante de drogas. Preso, passou o resto da vida atrás das grades até sua morte, em 2007.

Durante um longo interrogatório, Harrelson confessou envolvimento em diversos crimes, incluindo o assassinato de JFK. A alegação, porém, foi rejeitada pelas autoridades, mas ainda alimenta teorias da conspiração ligando seu nome à história dos Estados Unidos.