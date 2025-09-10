Viih Tube exibe barriga trincada após procedimentos: 'Cinturinha'

Viih Tube, 25, compartilhou uma série de fotos na praia em que aparece com a barriga de fora e recebeu elogios dos fãs.

O que aconteceu

A sessão de fotos chega após Viih Tube ter passado por procedimentos estéticos. Nas imagens, ela aparece com um biquíni marrom e uma saída de praia na mesma cor. O destaque do look é a barriga de fora.

As fotos foram tiradas fora do Brasil. A influencer está passando um período de férias na praia Le Morne, localizada nas Ilhas Maurício. "Gente, que céu perfeito", escreveu a influenciadora na legenda.