Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'

A possível ida de Ticiane Pinheiro para o Domingão com Huck pode trazer mais espontaneidade ao programa, afirma a comentarista Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Rumores nos bastidores apontam que a Globo cogita Ticiane para substituir Lívia Andrade, que pode migrar para uma novela. A emissora, porém, trata o assunto como especulação.