Só de cueca, Justin Bieber passeia por floresta e arranca elogios de fãs

Justin Bieber, 31, aproveitou um dia de folga para passear por uma floresta com um diciclo — aqueles veículos elétricos de duas rodas muito usado por seguranças de shopping — vestido apenas com uma cueca branca.

O que aconteceu

O cantor, sorridente, desceu uma ladeira em uma estrada de pedras com o veículo. Registros da 'peripécia' foram publicados por ele em seu perfil no Instagram, em um vídeo embalado por sua música "Speed Demon".

Os seguidores de Bieber adoraram a oportunidade de conferir os atributos físicos do cantor. "Alguém mais deu zoom?", perguntou — e entregou — um internauta, nos comentários do post. "Bundinha de gaveta", definiu outro. "Você está convidado para um treino de glúteo", zombou um terceiro.