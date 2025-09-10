Rosiane Pinheiro detalha falta de libido: 'Eu fiquei quase um ano sem sexo'

Rosiane Pinheiro, 51, revelou que ficou quase um ano sem sexo.
O que aconteceu
Ex-dançarina da Gang do Samba recorreu à reposição hormonal para perder peso e aumentar a libido. "Eu vivia cansada, sem ânimo pra nada, com a autoestima baixa, tudo me deixava nervosa, vivia com ódio de tudo e todos", explicou a famosa, em conversa com o jornal Extra.
Minha libido era nenhuma. Não tinha mais vontade de nada, nenhum desejo ou prazer. Eu fiquei quase um ano sem sexo.
Rosiane vai substituir Luciana Gimenez no posto de madrinha de bateria da Vai-Vai, em São Paulo, no Carnaval 2026.
Preciso estar leve em frente à bateria. Este ano, quando desfilei como musa, um pouco mais pesada, senti muitas dores nos pés estando de salto. Ano que vem será diferente.
