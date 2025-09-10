Rosiane Pinheiro detalha falta de libido: 'Eu fiquei quase um ano sem sexo'

Rosiane Pinheiro, 51, revelou que ficou quase um ano sem sexo.

O que aconteceu

Ex-dançarina da Gang do Samba recorreu à reposição hormonal para perder peso e aumentar a libido. "Eu vivia cansada, sem ânimo pra nada, com a autoestima baixa, tudo me deixava nervosa, vivia com ódio de tudo e todos", explicou a famosa, em conversa com o jornal Extra.