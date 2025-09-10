Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 11/9 a 20/9

Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. Olavo e Celina dormem juntos, e Eugênio se surpreende. Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Marina vende informação da mansão para Maria de Fátima, contando que Olavo tem um caso com Celina. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA. Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados.

Sexta, 12 de setembro

Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. André sente saudades da família. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Heleninha estranha o sumiço de Ana Clara do grupo do AA. Mário Sérgio manipula Odete e Marco Aurélio. Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente. Estéban se depara com Celina e Olavo juntos. Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Luciano pede Daniela em casamento. Afonso avisa a Odete que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe. Odete percebe que Marco Aurélio é o responsável por querer sua difamação e promete enfrentá-lo.

Sábado, 13 de setembro

Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. Jarbas e Consuêlo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento. Consuêlo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeíde estiver presente. Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada.

Segunda, 15 de setembro