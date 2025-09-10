Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 11/9 a 20/9

Sexta, 12 de setembro

Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente. Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola. Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos.

Sábado, 13 de setembro

Jaques deduz que foi usado por Olívia. Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Ricardo pede que Tânia esqueça Jaques. Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon. Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.

Segunda, 15 de setembro

Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado. Bárbara afirma que voltou ao Brasil para ficar. Marlon garante a Bárbara que está envolvido com Kami. Com a ajuda de Yara, Leo apresenta a Samuel sua ideia para a nova coleção de roupas customizadas. Peter sugere que ele e Nina se ajudem. Bárbara convida Ryan para sair. Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan.