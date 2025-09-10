Rei Charles 3º e príncipe Harry se encontram pela 1ª vez em mais de um ano

O rei Charles 3º e o príncipe Harry se reencontraram pela primeira vez em um ano e meio. Eles não se viam desde fevereiro do ano passado.
O que aconteceu
O rei e o príncipe se encontraram na Clarence House, residência oficial de Charles e da rainha Camilla em Londres. Harry chegou de carro à residência, onde passou cerca de 55 minutos antes de ir embora.
O Palácio de Buckingham confirmou que o Charles e Harry "se encontraram para um chá em uma reunião particular". O Palácio de Buckingham e os assessores do príncipe Harry afirmaram que não divulgarão mais detalhes do encontro. As informações são da revista People.
Harry está no Reino Unido para uma série de compromissos com instituições de caridade. Ele chegou a Londres na segunda-feira, data que marca três anos da morte da rainha Elizabeth 2ª, e visitou o túmulo da avó. Harry foi à premiação WellChild Awards e visitou um estúdio de gravação comunitário em Nottingham.
O rei Charles 3º viajou hoje de Balmoral, onde passava férias, para Londres. Além de encontrar Harry, Charles também teve várias audiências e reuniões na cidade.
Charles e Harry se viram pela última vez no ano passado, dias após o rei revelar que havia sido diagnosticado com câncer. "Eu falei com ele. E embarquei em um avião e fui vê-lo o mais rápido que pude. Eu amo minha família. Sou grato por poder entrar em um avião, vê-lo e passar um tempo com ele", disse o príncipe, na época, em entrevista ao programa "Good Morning America".
Desde então, pai e filho não se falavam, segundo fontes próximas a Harry. De acordo com a revista People, Charles não atendia a ligação do filho nem respondia às suas mensagens. Em maio, o príncipe disse que "amaria se reconciliar" com a família.
Os primeiros sinais de reconciliação surgiram em julho, quando assessores de Harry e Charles se reuniram em Londres para discutir uma reaproximação. Segundo o DailyMail, Harry fez uma "oferta de paz" à família, dando acesso à sua agenda de compromissos para evitar "disputas de publicidade" entre os Sussex e a realeza. "disse uma fonte ao tabloide.Agora, Harry tem um novo jeito de pensar e quer diminuir conflitos com a família",
