Namorado de Iza compartilha foto de mulher sarada e print viraliza; quem é?

Yuri Lima, atual companheiro de Iza, foi flagrado repostando a foto de uma mulher de biquíni no Instagram. A interação, que logo foi apagada do ex-jogador, segue repercutindo nas redes sociais.

Mas, afinal, quem é a mulher da foto?

Adrielly Silva tem 22 anos e trabalha em uma clínica de estética. A jovem mora no Rio de Janeiro.

Ela tem pouco mais de 15 mil seguidores no Instagram. No perfil, a moça compartilha registros de viagens para Liverpool, Manchester e Nottingham.