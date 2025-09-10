Aliança inesperada: como será a volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'

Em um castelo, a vilã surge transformada, mas mostra que continua ambiciosa e cheia de rancor. Ela se recusará a viver sem ter nada diante de tantas pessoas com muito. Na companhia do Barão Deschamps (Jaime Leibovitch), com quem tem planos de se casar e tomar sua fortuna, ela mantém o sonho de voltar ao Brasil como parte da realeza e deseja se vingar de todos que a humilharam.

Nova aliada

Mais tarde, em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 15, Sandra conhece Inês (Joana Solnado). Na ocasião, ela escreve mais uma vez no diário e sente a falta de Ernesto (Eriberto Leão).

Sandra (Flávia Alessandra) se aliará a Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho

Durante o lamento, ela observa Inês, uma mulher portuguesa que furta objetos enquanto caminha entre as pessoas. Ao vê-la contar o dinheiro roubado, Sandra a confronta e a chama de ladra.

Inês implora para não ser entregue e se oferece para se aliar a Sandra. A vilã propõe, então, que a moça se torne sua dama de companhia e passem a morar juntas. Inês aceita, mas desconfia das intenções da mulher.