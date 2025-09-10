O elogio ardiloso de Odete que põe Marco Aurélio no limbo em 'Vale Tudo'

Não demora muito e Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Com isso, ele já se prepara para o pior.

Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados.

Ainda hoje, Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.