Moto zero e Pix robusto: o presente inusitado de Ana Castela à amiga

A cantora Ana Castela, 21, surpreendeu uma de suas amigas de infância, a estudante de medicina Ana Alice Mirandola, 21: a universitária ganhou da amiga nada menos que uma moto zero quilômetro e ainda recebeu um Pix robusto para ajudá-la a seguir focada nos estudos.

O que aconteceu

A estudante compartilhou a surpresa em suas redes sociais, posando ao lado do veículo recém-adquirido. Ana Alice é natural de Sete Quedas (MS) - a mesma cidade onde a sertaneja viveu antes de se mudar para Londrina (PR).