Morre Meire Morato, mãe de Lucas Morato e ex-esposa de Péricles

Meire Morato, mãe do cantor Lucas Morato, 32, e ex-esposa de Péricles, morreu hoje aos 56 anos.

O que aconteceu

Morato estava internada em uma unidade de terapia intensiva desde o início do mês.

A família confirmou o falecimento, mas não revelou a causa da morte. O velório e o sepultamento acontecem ainda hoje, no Cemitério da Saudade, em Guarujá, no litoral de São Paulo.