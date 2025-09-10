Mart'nália completa 60 anos e celebra com bolo em formato de órgão genital

Mart'nália completou 60 anos no domingo passado (7) em grande estilo. Para celebrar a data, a cantora organizou uma festa intimista cercada de amigos e familiares, em clima de Vila Isabel.

O que aconteceu

O que chamou a atenção dos convidados e logo se espalhou pelas redes sociais foi o bolo de aniversário. No centro da mesa, ele roubou a cena com seu formato ousado - de vagina.

O bolo foi feito pelo confeiteiro Eduardo Carvalho. Ele foi oferecido como presente pelo amigo Evandro Rius e rapidamente viralizou quando as fotos começaram a circular na internet.