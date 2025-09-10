James McAvoy é atacado em bar durante Festival de Toronto

James McAvoy, conhecido por viver o Professor Xavier na franquia X-Men, foi agredido em um bar ontem, em Toronto, no Canadá.

O que aconteceu

O ator escocês está na cidade para prestigiar o Festival de Cinema de Toronto, onde lançou seu primeiro longa como diretor. No sábado (6), McAvoy participou da première internacional de California Schemin', ao lado da esposa, Lisa Liberati. O filme marca sua estreia atrás das câmeras e foi exibido durante o evento.

De acordo com a revista People, dois dias depois, o artista aproveitou a folga para se reunir com produtores do projeto em um bar. Porém, pouco antes da meia-noite, acabou sendo surpreendido com um soco no rosto por um homem que já estava sendo retirado do local.