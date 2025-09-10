Barney: Novidade na Fazenda 'tem jeito de exigência de estrela estrangeira'

As mudanças na sede de A Fazenda 17, como a instalação de um segundo banheiro, levantaram teorias sobre exigências de participantes, aponta Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.
Segundo Barney, a decisão pode estar ligada a acordos contratuais para acomodar celebridades de maior projeção, incluindo possíveis estrelas internacionais, em meio a discussões nas redes sociais sobre o conforto dos confinados.
Eu acho que isso é um acordo contratual pra ter alguém específico na Fazenda. Alguém deve ter falado assim: 'Eu vou, mas eu quero 20 toalhas brancas e eu quero um banheiro extra, porque eu não vou ficar na fila de um banheiro único'.Chico Barney
Bárbara Sarini reforçou a ideia de que a novidade pode ser exigência de uma estrela internacional, enquanto Barney brincou ao associar a demanda à protagonista de "A Usurpadora":
Eu já gostaria de culpar essa decisão aqui, colocar sob a responsabilidade de A Usurpadora. Eu tenho quase certeza, isso está com um jeito de exigência de estrela internacional.Chico Barney
