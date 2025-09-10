Barney: Novidade na Fazenda 'tem jeito de exigência de estrela estrangeira'

As mudanças na sede de A Fazenda 17, como a instalação de um segundo banheiro, levantaram teorias sobre exigências de participantes, aponta Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.

Segundo Barney, a decisão pode estar ligada a acordos contratuais para acomodar celebridades de maior projeção, incluindo possíveis estrelas internacionais, em meio a discussões nas redes sociais sobre o conforto dos confinados.