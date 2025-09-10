Não sabe em que ordem maratonar 'Invocação do Mal'? A gente ajuda

'A Freira' (2018)

0:00 / 0:00

Tudo começa em 1952, quando uma jovem freira comete suicídio no convento onde vivia enclausurada na Romênia. Então, um padre com um passado assombrado e uma noviça prestes a fazer seus votos finais são enviados do Vaticano para investigar o caso.

'Annabelle 2: A Criação do Mal' (2017)

0:00 / 0:00

Em 1955, um casal abriga em sua casa uma freira e várias meninas de um orfanato que foi fechado. Eles logo se tornam alvos de Annabelle, criação tenebrosa a possuída criação do homem.