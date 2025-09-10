Giulia Be sobre convidados do casamento: 'Se tem Trump, vai ter Lula'

Giulia Be, 26, decidiu adiar o casamento com Conor Kennedy, 31, para o ano que vem.

A cerimônia, marcada inicialmente para novembro de 2025, foi remarcada para junho do ano que vem porque a cantora vai lançar um álbum. "Eu já tava mandando referência do álbum pra wedding planner ("cerimonialista", em tradução livre), tava tudo confuso, então tô feliz com minha decisão", contou em entrevista a Splash no The Town, em São Paulo.

E o novo projeto musical é bem grande: na semana anterior, Giulia havia gravado 20 clipes. "É o projeto da minha vida. São as melhores músicas que eu já escrevi, sem sombra de dúvida. É um projeto em 3 idiomas, então, finalmente vou poder mostrar uma bela trifurcação das minhas 3 vertentes e eu tô muito animada para ver a recepção do público".