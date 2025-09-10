Fofoca Awards 2025: veja os vencedores do prêmio que homenageia fofoqueiros

Fofoca Awards

A cerimônia foi realizada no Cineclube Cortina, em São Paulo. O projeto é idealizado por Keila Jimenez e Dennys Motta, com produção de Lallo Amaral.

As categorias Fofoqueiro do Ano, Fofoca Internacional, Fofoca Nacional e Fofoca do Ano tiveram votação popular no UOL, garantindo o engajamento de milhões de internautas.

A jornalista Sonia Abrão foi a homenageada da noite. Convidados especiais entregaram os troféus: Renato Ambrosio, Reinaldo Gottino e Chico Barney.