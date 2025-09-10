Fofoca Awards 2025: veja os vencedores do prêmio que homenageia fofoqueiros
A segunda edição do Fofoca Awards elegeu os destaques do jornalismo de fofoca do Brasil nesta quarta-feira (10).
Veja os vencedores
- Homenageada - Sonia Abrão
- Fofoqueiro Revelação - Gustavo Coruja
- Programa de Fofoca - Rádio - Kaká Meyer - Band FM/ São Paulo
- Canal YouTube ou Podcast - Camarote da Fofoca
- Fofoca Internacional - Traição CEO no show do Coldplay
- @ de Fofoca - Portal Leo Dias
- Fofoca Nacional - Briga pela guarda do filho da Marília Mendonça
- Programa de Fofoca na TV - A Hora da Venenosa (TV Record)
- Fofoqueiro do Ano - Leo Dias
Fofoca Awards
A cerimônia foi realizada no Cineclube Cortina, em São Paulo. O projeto é idealizado por Keila Jimenez e Dennys Motta, com produção de Lallo Amaral.
As categorias Fofoqueiro do Ano, Fofoca Internacional, Fofoca Nacional e Fofoca do Ano tiveram votação popular no UOL, garantindo o engajamento de milhões de internautas.
A jornalista Sonia Abrão foi a homenageada da noite. Convidados especiais entregaram os troféus: Renato Ambrosio, Reinaldo Gottino e Chico Barney.
