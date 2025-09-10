Final de 'História de Amor': veja tudo o que acontece no último capítulo

Xavier (Ricardo Petráglia) muda de vida com a sorte. Ele ganha um carro importado em uma rifa. Mas a vitória traz confusão. Marta (Bia Nunnes) quer vender o automóvel para pagar dívidas, enquanto Ritinha (Ingrid Fridman) e o pai sonham em ficar com o carrão.

Bia Nunnes como Marta em 'História de Amor'; ao lado, a atriz com Ricardo Petraglia, seu par na novela de 1995 Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Casamento de Bianca (Maria Ribeiro) e Daniel (José de Abreu). Na festa, Fábio (Guilherme Faro) surpreende ao pedir Soninha (Flávia Alessandra) em casamento. Pouco depois, ela pega o buquê da noiva, reforçando o clima de romance.

A celebração ainda mostra outros casais felizes. Mariana (Monique Curi) e Renato (Marcelo Saback), Leozinho (Hugo Gross) e Lu (Anna de Aguiar), além de Wandinha (Cláudia Lira) e Fabrício (Fábio Junqueira).

Daniel (José de Abreu) e Bianca (Maria Ribeiro) em 'História de Amor' Imagem: Reprodução/Globo

Joyce fica com Caio e Bruno vai morar fora do Brasil. Durante a festa, Bruno (Cláudio Lins) se despede de Joyce antes de partir para os Estados Unidos. A jovem assume uma nova fase ao lado de Caio (Ângelo Paes Leme), criando a filha dos dois. Enquanto isso, Bruno conversa com Marininha (Christine Fernandes), que promete esperar pelo músico.