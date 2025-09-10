SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!' hoje (10): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (10) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

