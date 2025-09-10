Esquecida no 'churrasco', Fátima usa gestação para se reerguer em Vale Tudo

Porém, os comentários maldosos não demoram a aparecer. Segundo o jornal O Globo, o alvo das críticas será sua barriga saliente, que gera piadas e ofensas nas redes sociais.

Abalada, Fátima encontrará apoio em Mário Sérgio (Thomás Aquino). Ele aconselha Fátima a não se importar com os ataques e lembra a jovem vilã que a polêmica pode até aumentar seu engajamento.

Maria de Fátima (Bella Campos) e Mário Sérgio (Thomas Aquino) em Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo

Em seguida, Mário Sérgio dá uma sugestão ousada: que Fátima assuma estar grávida. A ideia surpreende, mas ela acaba aceitando. Pouco depois, a influenciadora grava um vídeo confirmando a gestação.

A virada promete agitar a trama de Maria de Fátima, que perdeu força nos últimos tempos. O que deve movimentar sua trajetória também é a parceria com Ana Clara contra Odete. As duas se encontrarão em breve e se unirão para extorquir a empresária usando o que sabem sobre Leonardo.