Criadora de conteúdo adulto está no Casamento às Cegas 50+: 'Casei ou não?'

Uma criadora de conteúdo na Privacy está no elenco de Casamento às Cegas Brasil, exclusivo para pessoas acima de 50 anos.

O que aconteceu

Silvia Malanzuk, 63, integra o elenco. Ela tem perfil na rede social, onde produz conteúdo sensual. A assinatura do Privacy de Silvia custa R$ 80 ao mês.

A participante já começou a fazer um mistério sobre seu status de relacionamento. "E aí? Será que deu match? O que vocês acham? Casei ou não? Muitos vão achar que sim pelo meu sumiço nas redes sociais... [...] Se sentiriam traídos, amores?", questionou no Instagram.