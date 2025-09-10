Como foi o primeiro show de Jessie J após diagnóstico de câncer?

Eu fui diagnosticada literalmente duas semanas antes dessa música ser lançada, e todo mundo disse: 'Vamos parar. Vamos colocar tudo numa pausa'. E eu respondi: 'A vida não é sobre isso'. A vida é sobre estar no meio ode tempestade, segurando um guarda-chuvas e seguindo em frente

Jessie J

O show também contou com a presença de seu filho, Sky. Ele tem dois anos, e é fruto do relacionamento da cantora com o jogador Chanan Safir Colman. Quando o pequeno entrou no palco, o público reagiu com palmas. Tímido, ele falou "oi" no microfone para a plateia.

A britânica falou sobre seu diagnóstico em junho deste ano. Segundo Jessie, a doença estava em estágio inicial, e ela passou por diversos exames. Ela explicou que decidiu abrir o jogo com o público para que a notícia não vazasse. "Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pela o que passo na minha vida".

A próxima parada de Jessie J é no Brasil. A cantora está confirmada na programação do The Town, e se apresenta no palco principal do festival no próximo sábado (13).