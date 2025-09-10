Atriz, esposa falecida de Benedito Ruy Barbosa ajudou a criar Terra Nostra

Marilene Barbosa, esposa de Benedito Ruy Barbosa Imagem: Greg Salibian/Folhapress

Esses testemunhos emocionaram o autor, mas quem deu o primeiro passo foi a esposa dele. Marilene leu, organizou e separou os relatos mais marcantes. A partir da seleção da ex-atriz de teatro, falecida em 2014 vítima de câncer, nasceu a ideia de contar a saga dos italianos que ajudaram a construir o país.

Anos depois, Benedito apresentou o projeto à Globo, mas jurava que a novela não seria aprovada pelos custos altos de produção. Para sua surpresa, a direção deu sinal verde. O autor já tinha emplacado grandes sagas na emissora, como "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1996).

Relato que virou cena icônica

Um dos relatos inspirou a cena em que um bebê foi dado como morto pela tripulação do navio e quase foi lançado ao mar. A sequência, desesperadora e emocionante, foi inspirada em um caso real, e compõe o segundo capítulo da novela.