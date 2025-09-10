'Poder do não': a lição de Casamento às Cegas 50+ para Camila e Klebber

Existe idade para o amor? A quinta temporada de Casamento às Cegas estreia hoje com a temática "nunca é tarde" para amar. O reality show contará com participantes acima dos 50 anos, pela primeira vez, após muitos pedidos para dar uma chance aos "mais velhos" na busca pela cara metade.

Realmente, a gente precisava de algo diferente, motivador, transformador. Essa temporada traz um ponto de vista totalmente novo. A pessoa não tem só filho, ela também tem um neto, casou três vezes, nunca casou e já tem 60 anos. Essa bagagem rica é inovador.

Klebber Toledo, em entrevista para Splash

Camila Queiroz destacou a força com que os participantes usam o "não". "Os desafios, além de mostrar que o amor não tem idade, são os mesmos: criar uma conexão na cabine, se entregar verdadeiramente a alguém que você conhece pela voz, pelo que ela diz sobre ela. A única diferença é que os nossos personagens são 50+."