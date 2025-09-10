SplashUOL
Brasil está na moda? País mostra força com filmaços em pré-lista ao Oscar

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Academia Brasileira de Cinema divulgou na segunda-feira os seis filmes pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Dos 16 longas inscritos para a vaga, foram escolhidos "Baby" (Marcelo Caetano), "Kasa Branca" (Luciano Vidigal), "Manas" (Marianna Brennand), "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), "O Último Azul" (Gabriel Mascaro) e "Oeste Outra Vez" (Erico Rassi). "O Brasil está na moda. Ganhamos o Oscar de Melhor Filme Internacional com 'Ainda Estou Aqui', e agora estamos na disputa com seis belíssimos filmes", opina Vitor Búrigo no videocast Plano Geral desta quarta-feira.

É uma lista realmente lindíssima, que mostra a força do cinema brasileiro Vitor Búrigo

Segundo o jornalista, ainda não há favoritos nem uma previsão de qual pode ser o filme escolhido, dentre os seis, para representar o país. "Tudo pode acontecer, mas é preciso celebrar o cinema", diz. "Só foram selecionados filmaços. Estamos muito bem representados".

Ainda que "O Agente Secreto" seja o grande cotado para a premiação, após ser ovacionado em Cannes e Toronto, "Manas" também tem sido comentado internacionalmente e "Oeste Outra Vez" foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado. "Há anos em que não temos tantos filmes, mas neste ano, temos vários ótimos", diz.

Potente e raro: 'The Voice of Hind Rajab' surpreende Veneza

"The Voice of Hind Rajab" emocionou o público ao receber o Grande Prêmio do Júri do Festival Internacional de Cinema de Veneza, o Leão de Prata.

Vitor Búrigo defende que a premiação foi um ato de coragem do júri do festival. Com gravações originais, o longa retrata o assassinato de Hind Rajab, uma criança palestina de cinco anos, na Faixa de Gaza durante invasão das Forças de Defesa de Israel. "Dá um nó na garganta; é muito excruciante", avalia a crítica Flavia Guerra, que já assistiu ao longa.

Segundo a jornalista, o filme é muito "potente" e "inteligente". "O jeito que ela filma é um soco na nossa cara. O filme é muito forte e potente. Não tinha como ela sair daqui sem um prêmio importante", diz.

Apesar de se tratar de um filme bastante dramático, ele tem um "tom perfeito", acrescenta. "A situação retratada, por si só, já é surreal", justifica.

Para Flavia, o filme foi o "grand finale" do festival de Veneza. "Foi o único grande prêmio que já vi em que as pessoas aplaudiram de pé - e por 20 minutos", diz. "Isso é raríssimo em Veneza".

Denise Fraga ri da melancolia em novo filme

Denise Fraga volta aos cinemas brasileiros amanhã com "Sonhar com Leões" (Paolo Marinou-Blanco), uma co-produção de Brasil, Portugal e Espanha. O filme —uma comédia dramática— retrata uma imigrante brasileira em Lisboa com uma doença terminal, que procura uma organização clandestina para "morrer com dignidade" após algumas tentativas de suicídio.

Em entrevista, a atriz diz que apesar de se tratar de uma comédia, o filme promove uma montanha-russa de emoções. "Eu tenho uma predileção por esse lugar entre o drama e a comédia. Fazer uma pessoa rir e chorar ao mesmo tempo, virou uma permanente no meu trabalho", diz.

A atriz diz que foi convidada para estrelar o filme e ficou surpreendida com o roteiro. "É ousado. Quando li o roteiro, me perguntei como faria isso", diz. "Mas, no final, Gilda é dos personagens mais suculentos que já fiz. E Paolo é um dos melhores diretores de ator que já encontrei. Ele é genial (...) muito preciso, metódico. Foi exaustivo, mas eu adoro um desafio".

É um filme que traz muitas conversas depois (...) Falar sobre morte é falar sobre a vida Denise Fraga

