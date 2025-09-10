Brasil está na moda? País mostra força com filmaços em pré-lista ao Oscar

Segundo o jornalista, ainda não há favoritos nem uma previsão de qual pode ser o filme escolhido, dentre os seis, para representar o país. "Tudo pode acontecer, mas é preciso celebrar o cinema", diz. "Só foram selecionados filmaços. Estamos muito bem representados".

Ainda que "O Agente Secreto" seja o grande cotado para a premiação, após ser ovacionado em Cannes e Toronto, "Manas" também tem sido comentado internacionalmente e "Oeste Outra Vez" foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado. "Há anos em que não temos tantos filmes, mas neste ano, temos vários ótimos", diz.

Potente e raro: 'The Voice of Hind Rajab' surpreende Veneza

"The Voice of Hind Rajab" emocionou o público ao receber o Grande Prêmio do Júri do Festival Internacional de Cinema de Veneza, o Leão de Prata.

Vitor Búrigo defende que a premiação foi um ato de coragem do júri do festival. Com gravações originais, o longa retrata o assassinato de Hind Rajab, uma criança palestina de cinco anos, na Faixa de Gaza durante invasão das Forças de Defesa de Israel. "Dá um nó na garganta; é muito excruciante", avalia a crítica Flavia Guerra, que já assistiu ao longa.

Segundo a jornalista, o filme é muito "potente" e "inteligente". "O jeito que ela filma é um soco na nossa cara. O filme é muito forte e potente. Não tinha como ela sair daqui sem um prêmio importante", diz.