Astro de 'Game of Thrones' encara dieta de 10 mil calorias para competição

Hafthor Bjornsson, conhecido por ter interpretado o personagem Montanha em "Game of Thrones", fez uma dieta extrema para participar de uma competição de levantamento de peso.

O que aconteceu

Nesta semana, ele quebrou um recorde mundial de levantamento terra. Hafthor conseguiu erguer impressionantes 510kg no deadlift.

Para alcançar o físico capaz de tal feito, ele mantém uma dieta impressionante. Hafthor compartilha detalhes de sua alimentação nas redes sociais, e mostrou em um vídeo para o YouTube que consome 10 mil calorias diárias.