Velório de Angela Ro Ro acontece hoje em cerimônia aberta no Rio de Janeiro

O velório da cantora Angela Ro Ro será realizado hoje, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, região central do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Cerimônia de despedida acontecerá na capela Ecumênica 1, das 13h às 16h. Informação foi confirmada pelo advogado da artista, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em contato com a reportagem de Splash.

Velório será aberto ao público. "Todos os fãs possuem o direito de se despedirem da cantora", comentou o advogado.