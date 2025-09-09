Trump comemora cancelamento de homenagem a Tom Hanks: 'Cada vez melhor!'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta segunda-feira (8) o cancelamento de uma cerimônia que homenagearia o ator Tom Hanks na academia militar de West Point.

O que aconteceu

O ator havia sido escolhido pela Associação de Graduados de West Point para receber o Prêmio Sylvanus Thayer, marcado para 25 de setembro. O reconhecimento é concedido a cidadãos cuja trajetória exemplifica os ideais de "Dever, Honra, Pátria" da mais antiga academia militar do país.

No entanto, a cerimônia foi cancelada de forma repentina no último fim de semana. A decisão que foi recebida com entusiasmo por Trump.