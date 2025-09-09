SplashUOL
Revelação sobre Sandra e descoberta de Candinho reviram 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Candinho, Sandra e Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'
Candinho, Sandra e Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Divulgação/Globo

Amanhã, quarta-feira (10), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Celso fará revelação sobre passado de Sandra e Candinho terá encontro inesperado.

O que vai acontecer

Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Pouco tempo depois, Ernesto foge do hospital, e Estela fica desesperada, com medo de retaliações do vilão.

No fim do capítulo, Candinho encontra Ernesto. A partir daí, o protagonista começa a pressionar o crápula para revelar o paradeiro de seu filho biológico.

Enquanto isso, Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir.

Ainda nesta quarta, Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

