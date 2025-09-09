SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Raul Gil recebe alta após quadro de diverticulite aguda e desidratação

De Splash, em São Paulo
Raul Gil deixa hospital particular em São Paulo
Raul Gil deixa hospital particular em São Paulo Imagem: Reprodução/Record

Raul Gil, 87, recebeu alta hoje do Hospital Moriah, em São Paulo.

O que aconteceu

Apresentador deixou a unidade de saúde por volta das 12h. "Ele dará seguimento ao tratamento medicamentoso em sua residência", informou o hospital.

Ele foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

Comunicador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.

Recentemente, lidou com uma polêmica envolvendo sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. Nanci acusou o pai de ter sido ausente em sua criação.

Ele negou as acusações. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", disse em entrevista ao Domingo Espetacular (Record).

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.