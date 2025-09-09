'Vale Tudo' começa mais tarde com exibição de jogo da Seleção; veja horário

A Globo mudou o horário de algumas novelas para transmitir o jogo Brasil x Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo hoje. "Vale Tudo", por exemplo, só vai ao ar após a partida.

Veja como ficou a programação

17:15 Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem

17:50 Êta Mundo Melhor!

18:30 Jornais locais

18:50 Dona de Mim

19:30 Jornal Nacional

20:20 Brasil x Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo

22:30 Vale Tudo

23:15 Estrela da Casa

00:10 Profissão Repórter

00:45 Jornal da Globo

01:35 Conversa com Bial

02:15 Dona de Mim (reprise)

02:50 Sessão Comédia na Madruga

Os programas transmitidos no início da tarde tiveram o horário mantido. "Terra Nostra" começa às 14h45, seguida de "História de Amor", às 15h10. A Sessão da Tarde com "Shrek para Sempre" vai ao ar às 15h40.