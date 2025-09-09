Poliana: os dois detalhes que mudam o destino do personagem em 'Vale Tudo'

Poliana e Raquel se tornam sócios em um restaurante. Conhecendo os dotes culinários da personagem de Regina Duarte na versão antiga e de Taís Araújo no remake, o empreendedor se torna aliado dela em um novo negócio.

Pedro Paulo Rangel e Matheus Nachtergaele como Audálio / Poliana em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

No final da primeira versão, ele e Raquel abrem uma empresa de cozinha industrial. Na trama adaptada por Manuela Dias, o desfecho dos dois amigos deve ser semelhante à obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Apesar da mudança recente em que a empresa deles, Paladar, fechou as portas, eles devem se reerguer e terminar a história no auge.

Poliana termina a novela de 1988 muito bem acompanhado. Ele se apaixona por Íris, personagem que foi vivida por Cristina Galvão, uma datilógrafa que se frustra pelo comportamento exageradamente positivo de Poliana. Os dois ficam juntos no final.

Quem também se envolve com Íris nessa versão é Jarbas (Stepan Nercessian). Na trama original, o motorista não era casado com Consuelo (Rosana Gofman) e, sim, seu irmão. Agora, Jarbas e Consuelo são um casal.