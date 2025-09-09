Vale Tudo: o que é uma pessoa assexual heteroafetiva? Sexólogo explica

O conceito de assexualidade heteroafetiva ganhou destaque no remake de "Vale Tudo". Na nova versão da novela, o personagem Poliana é retratado como assexual e desenvolve um namoro com Marieta, trazendo ao horário nobre uma discussão sobre diversidade sexual e afetividade sem atração sexual. O séxolo Vitor Mello, explicou no Central Splash, do Canal UOL, o conceito.

Assexualidade significa que a pessoa não tem atração sexual. A questão é da atração. Não sente a atração sexual. Mas isso não significa que ela não vá se relacionar afetivamente. Vitor Mello, sexólogo

Mello afirma que a assexualidade é uma forma legítima de viver a sexualidade, assim como outras orientações. O personagem Poliana, que já tinha dúvidas sobre sua sexualidade na versão original, agora representa explicitamente esse espectro.