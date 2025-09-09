O problema da 'cultura oppa' e da infantilização de atores adultos

Essa semana vamos colocar o dedo numa ferida que a Hallyu insiste em cobrir com um band-aid de glitter. Estou falando da infantilização de atores sul-coreanos, um fenômeno crescente por aqui nas redes sociais, onde vemos um exército de fãs defendendo com unhas e dentes homens feitos, de 30, 40 anos, donos do próprio nariz e com contas bancárias mais saudáveis que as nossas, como se fossem bibelôs de porcelana indefesos. A cada polêmica, por menor que seja, surge a narrativa de proteção, transformando grandes nomes da indústria em crianças que precisam de auxílio.

Por trás desse 'cuidado' existe um preconceito velado, uma xenofobia que se disfarça de afeto. Essa atitude tem uma mentalidade colonialista, que assume que homens asiáticos são frágeis, incapazes de tomar as rédeas da própria vida ou de arcar com as consequências dos seus atos. É como se o sucesso deles fosse um acaso e, sem a vigília constante do fandom ocidental, eles desmoronariam. Será que eles não sabem ler um contrato? Pagar as próprias contas? Chamar um advogado? Essa visão não só é ofensiva, como também desumaniza e retira a agência de profissionais que navegam em uma das indústrias mais competitivas do planeta.

Enquanto esses homens adultos são perdoados por crimes como dirigir sob efeito de álcool, acusações de abuso, violência e maus-tratos, e acabam recebendo um tapinha nas costas e um novo papel de protagonista como prêmio de consolação, as mulheres da indústria são crucificadas por muito menos. Deixe uma atriz ousar ter uma opinião, namorar a pessoa 'errada' ou simplesmente existir fora da caixinha de donzela e sua carreira é enterrada viva. É um show de misoginia que a indústria e parte do público aplaudem de pé.