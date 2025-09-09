Documentário da Netflix choca público: 'Coisa mais perturbadora que já vi'

Já está disponível na Netflix o documentário "Número Desconhecido: Catfishing na Escola", que tem deixado o público em choque nas redes sociais.

Documentário conta um caso de cyberbullying que foi parar no FBI. Um casal de adolescentes, Lauryn e Owen, começa a receber dezenas de mensagens que vão ficando cada vez mais explícitas e violentas ao longo de meses.

Preocupados, os pais dos dois procuram as autoridades e o caso domina a cidade. As mensagens continham informações que só pessoas próximas de Lauryn e Owen saberiam. Os interrogatórios vão causando suspeitas e destruindo relacionamentos entre os colegas de classe.