Mulher reage após Yuri, namorado de IZA, compartilhar sua foto de biquíni

Yuri Lima, namorado da cantora Iza, compartilhou uma foto de biquíni de uma mulher em seu Instagram. A moça se manifestou sobre o assunto na rede social.
O que aconteceu
Após o assunto viralizar, Adrielly se manifestou. Em um vídeo publicado nas redes, a mulher diz que não conhece Yuri. "Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava lá todo mundo comentando 'Iza'."
Adrielly explicou que a foto é antiga. "De 2024, se não me engano". Na imagem, ela aparece na praia, de biquíni. "E foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar".
A função de republicar fotos no Instagram é uma novidade na plataforma. Ela simula o "retuitar", famoso na rede X, o antigo Twitter. Nas redes sociais, alguns internautas atribuíram a ação do ex-jogador do Mirassol a algum erro da nova função.
No entanto, outros internautas criticaram a ação. A traição de Yuri contra Iza, que aconteceu quando a cantora estava grávida, voltou a ser assunto nas redes.
O casal se reconciliou em setembro de 2024. Nala, filha de Yuri e Iza, nasceu no mês seguinte, em outubro.
