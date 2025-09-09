SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Mulher reage após Yuri, namorado de IZA, compartilhar sua foto de biquíni

Colaboração para Splash, em São Paulo
Yuri Lima republicou foto de mulher de biquíni
Yuri Lima republicou foto de mulher de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram

Yuri Lima, namorado da cantora Iza, compartilhou uma foto de biquíni de uma mulher em seu Instagram. A moça se manifestou sobre o assunto na rede social.

O que aconteceu

Após o assunto viralizar, Adrielly se manifestou. Em um vídeo publicado nas redes, a mulher diz que não conhece Yuri. "Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava lá todo mundo comentando 'Iza'."

Adrielly explicou que a foto é antiga. "De 2024, se não me engano". Na imagem, ela aparece na praia, de biquíni. "E foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar".

A função de republicar fotos no Instagram é uma novidade na plataforma. Ela simula o "retuitar", famoso na rede X, o antigo Twitter. Nas redes sociais, alguns internautas atribuíram a ação do ex-jogador do Mirassol a algum erro da nova função.

No entanto, outros internautas criticaram a ação. A traição de Yuri contra Iza, que aconteceu quando a cantora estava grávida, voltou a ser assunto nas redes.

O casal se reconciliou em setembro de 2024. Nala, filha de Yuri e Iza, nasceu no mês seguinte, em outubro.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.