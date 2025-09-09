Levou para a cama? Dossiê de bonitões faz Odete tremer de medo em Vale Tudo

Uma reportagem expõe a intimidade de Odete e ameaça a empresária. Ela fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Em seguida, Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA.

Mais tarde, Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Já sabendo o risco que correrá, o executivo da TCA avisa a Leila que eles foram denunciados.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.