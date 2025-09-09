SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca
Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca Imagem: Dilson Silva/AgNews

Isabella Santoni, 30, aproveitou o dia de sol em praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz foi fotografada renovando o bronzeado na praia após mergulho. Nas imagens, a artista aparece sentada em uma cadeira de praia usando um biquíni laranja.

Além dos trabalhos como atriz, Isabella agora também atua no mercado imobiliário. Ela assumiu a direção criativa da Origem Incorporadora, focada no mercado de luxo do Rio de Janeiro.

Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca
Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca Imagem: Dilson Silva/AgNews

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.