Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca

Isabella Santoni, 30, aproveitou o dia de sol em praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz foi fotografada renovando o bronzeado na praia após mergulho. Nas imagens, a artista aparece sentada em uma cadeira de praia usando um biquíni laranja.

Além dos trabalhos como atriz, Isabella agora também atua no mercado imobiliário. Ela assumiu a direção criativa da Origem Incorporadora, focada no mercado de luxo do Rio de Janeiro.